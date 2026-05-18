В нацпарке рассказали о жизни снежного барса после отлова

Специалисты Иле-Алатауского национального парк продолжают наблюдение за снежным барсом, которому в феврале 2026 года установили спутниковый ошейник, передает BAQ.KZ.

По данным спутниковой телеметрии, редкий хищник успешно перемещается в пределах своего индивидуального участка и демонстрирует естественное поведение.

Барс находится в хорошей форме

В национальном парке сообщили, что за три месяца наблюдений снежный барс сохранил нормальное пищевое поведение и хорошую физическую форму.

Кроме спутникового отслеживания, специалисты также используют фотоловушки для постоянного мониторинга состояния животного.

"Эти данные позволяют всесторонне изучать особенности его адаптации к природной среде", - отметили в нацпарке.

Ошейник установили после выхода барса к туристической зоне

Снежного барса временно отловили в феврале этого года после того, как его охота на оленя рядом с Большим Алматинским ущельем привлекла внимание отдыхающих.

По данным Комитет лесного хозяйства и животного мира, туристы слишком близко подходили к животному, создавая для него стресс и угрозу безопасности.

Во время кратковременного наркоза специалисты провели осмотр хищника, взяли биоматериалы и установили спутниковый ошейник. Анализы подтвердили, что барс полностью здоров.

Ирбис остается одним из самых редких хищников Казахстана

Снежный барс, или ирбис, занесен в Красную книгу Казахстана и считается одним из самых скрытных хищников в мире.

По оценкам специалистов, на территории парка обитает около 20 особей ирбиса.

Экологи отмечают, что подобные наблюдения свидетельствуют о благополучии экосистемы и эффективности природоохранной работы.