В новом Строительном кодексе предусмотрят нормы для безбарьерной среды
Депутаты обсуждают проект в первом чтении
Формирование инклюзивной и безбарьерной среды является одним из важнейших направлений нового проекта Строительного кодекса, сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на пленарном заседании Мажилиса, передает BAQ.KZ.
"Мы готовы ввести дополнительные нормы, касающиеся дорог. Безбарьерные тротуары и специальные полосы — это обязательное требование. Нормы, касающиеся дорог, обязательно будут включены в проект нового кодекса. Должна быть обеспечена беспрепятственная доступность на всём пути. Необходимо создать такие условия, чтобы все граждане могли свободно передвигаться и полноценно пользоваться инфраструктурой", - сказал Ерсайын Нагаспаев, отвечая на вопрос депутатов.
Министр также отметил, что в рамках нового Строительного кодекса принято более 20 норм, касающихся обеспечения беспрепятственного доступа к объектам, тротуарам и дорогам.
Ранее сообщалось, что строительство в сейсмоопасных зонах будет ограничено.
