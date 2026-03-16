В ОАЭ атакован нефтяной порт Фуджейра - отгрузка нефти приостановлена
После атаки на порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах временно приостановили отгрузку нефти.
Ключевой нефтяной порт Фуджейра в Объединенных Арабских Эмиратах подвергся атаке. Как сообщает агентство Bloomberg, в целях безопасности отгрузку нефти временно приостановили, передает BAQ.kz.
По данным источников, решение остановить погрузку нефти было принято в качестве меры предосторожности.
Порт Фуджейра считается одним из важнейших энергетических узлов региона. Он играет значительную роль как для экономики ОАЭ, так и для мирового нефтяного рынка.
Особенность порта заключается в его расположении за пределами Ормузского пролива, который сейчас находится в зоне повышенной напряженности из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.
Фуджейра также является конечной точкой нефтепровода, соединяющего порт с крупнейшими нефтяными месторождениями Абу-Даби.
Обострение ситуации в регионе началось 28 февраля, когда США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским базам на Ближнем Востоке.
На фоне конфликта усилились атаки на энергетическую инфраструктуру и морские перевозки.
По данным Associated Press, Иран атакует суда и инфраструктуру в Персидском заливе, ряд стран региона перехватывает иранские беспилотники, при этом атаки влияют на поставки нефти и газа.
Сообщалось, что системы ПВО Саудовской Аравии перехватили около 50 иранских беспилотников, а в Дубае обломки одной из ракет вызвали пожар на промышленном объекте.
На фоне эскалации конфликта цены на нефть уже выросли и достигли четырехлетнего максимума.
