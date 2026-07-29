В области Абай готовят к запуску предприятие по переработке бумажных отходов

В области Абай реализуют два инвестиционных проекта по переработке отходов бумаги. После их запуска совокупная мощность предприятий превысит 17,5 тысячи тонн макулатуры в год, передает BAQ.KZ.

Проекты реализуются при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов и АО «Жасыл даму». Их цель – увеличить объемы переработки вторичного сырья, сократить объемы захоронения отходов и обеспечить отечественные предприятия переработанным сырьем.

Одно из предприятий строит ТОО «Казлеспром LTD». После ввода в эксплуатацию завод сможет перерабатывать 2 534 тонны бумажных отходов ежегодно. Стоимость проекта составляет 316,7 млн тенге.

Сейчас на объекте ведутся работы по газификации и подключению к электроснабжению. Запустить предприятие планируется уже в сентябре текущего года.

Второй проект реализует ТОО «ВостокГофротара». После запуска предприятие будет перерабатывать 15 тысяч тонн макулатуры в год. Стоимость проекта составляет 2 млрд тенге.

Как сообщили в АО «Жасыл даму», финансирование проекта уже освоено в полном объеме. В настоящее время производитель завершает подготовку оборудования к отгрузке. Первую партию ожидают в августе, вторую – в сентябре–октябре. Монтаж оборудования запланирован на первый квартал 2027 года, а ввод предприятия в эксплуатацию – на 2027 год.

В компании напомнили, что за счет средств утилизационного платежа уже профинансировано 30 проектов по развитию инфраструктуры обращения с отходами на общую сумму около 116 млрд тенге. Ожидается, что их реализация позволит увеличить объемы переработки вторичного сырья, сократить захоронение отходов и расширить вовлечение перерабатываемых материалов в экономический оборот.

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