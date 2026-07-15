Специализированный межрайонный экономический суд области Абай удовлетворил иск о защите исключительных прав на товарный знак и обязал индивидуального предпринимателя прекратить реализацию контрафактной продукции, передает BAQ.KZ.

С иском в суд обратилось ТОО «М», которое является официальным представителем и обладателем права использования товарного знака «А» на территории Казахстана.

Поводом для разбирательства стала проверка одной из торговых точек в Семее, где представители компании приобрели упаковку электродов с использованием зарегистрированного товарного знака. Согласно заключению специалистов Научно-исследовательского института интеллектуальной собственности, продукция оказалась контрафактной.

Незнание не освободило от ответственности

Предприниматель пояснил, что приобрел товар у оптовых поставщиков и не знал о его контрафактном происхождении. После получения претензии он снял продукцию с продажи и заявил, что не намерен реализовывать ее в дальнейшем.

Однако суд указал, что использование товарного знака без согласия правообладателя является нарушением закона независимо от того, знал ли продавец о происхождении товара. Незнание контрафактного характера продукции не освобождает от ответственности.

Изначально истец также требовал взыскать с предпринимателя компенсацию в размере 100 МРП, однако в ходе судебного процесса отказался от этого требования, попросив лишь запретить дальнейшую реализацию спорной продукции.

По итогам рассмотрения дела суд обязал предпринимателя прекратить продажу электродов в контрафактной упаковке с товарным знаком «А».

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