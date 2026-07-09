В Таразе раскрыли контрабанду сигарет на 293 млн тенге

В Жамбылской области транснациональная преступная группа незаконно ввозила в Казахстан немаркированные сигареты из Кыргызстана, передает BAQ.KZ.

По данным Агентства по финансовому мониторингу при координации прокуратуры, организатором схемы оказался житель Жамбылской области. Он наладил поставки табачной продукции из соседней страны, после чего сигареты распространялись через сеть сообщников.

Во время расследования правоохранители провели более 30 обысков и изъяли свыше 319 тысяч пачек сигарет общей стоимостью 293 млн теңге. По данным АФМ, из-за незаконного оборота государство недополучило 115 млн теңге акцизов.

Где продавали контрафакт

Контрафакт продавали в торговых точках Тараза, а также поставляли в Алматы, Шымкент, Карагандинскую, Актюбинскую, Восточно-Казахстанскую и Туркестанскую области.

В преступную группу также входили граждане Кыргызстана, которые отвечали за поставки товара и денежные расчеты.

По информации АФМ, для перевода денег участники схемы использовали систему "хавала" – это неофициальный способ денежных переводов, при котором деньги передаются без участия банков и практически не оставляют финансового следа.

Суд наложил арест на три автомобиля, использовавшиеся для перевозки контрабандной продукции. Пять подозреваемых взяты под стражу.

Расследование продолжается.

Читай также:

Свыше 112 млрд теңге прошли через дропперов в Казахстане