В области Абай в очереди на получение жилья состоят 33 910 человек. Такие данные озвучили на расширенном аппаратном совещании под председательством акима региона Берика Уали, передает BAQ.kz.

Как сообщили в ходе заседания, в регионе продолжается инвентаризация граждан, состоящих в очереди на жилье через цифровую платформу "Өркен". Если ранее проверку не прошли 7 617 человек, то сейчас их число сократилось до 3 128.

Таким образом, за последние месяцы были актуализированы данные 4 489 очередников.

Также в области продолжается распределение арендного жилья. Из 1 086 квартир, выделенных в рамках государственных мер поддержки, уже распределены 566. Наиболее высокие темпы зафиксированы в Семее, где из 327 квартир гражданам передали 314.

По словам акима области Берика Уали, главным показателем работы должно быть не количество построенных домов, а фактическое обеспечение жильем людей, которые стоят в очереди.

"Необходимо усилить работу по сокращению очереди на жилье и обеспечению граждан квартирами. Ключевой показатель – не количество построенных домов, а фактическое обеспечение жильем граждан, стоящих в очереди", – подчеркнул глава региона.

По итогам совещания акимам городов и районов поручено активизировать работу с очередниками и усилить контроль за реализацией жилищных программ.

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