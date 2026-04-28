В озере Сайран опять замечены купающиеся дети: ДЧС дал комментарий
В Алматы дети без присмотра взрослых и спасателей купались в озере. Видео заснял горожанин Таир Жиганбаев.
В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как несовершеннолетние купаются в озере, передает BAQ.kz.
При этом какой-либо охраны на озере нет, а также нет никакого ограждения.
ДЧС города Алматы дали официальный комментарий по этому поводу:
"Купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня. Напоминаем, что купание в неустановленных и запрещённых местах представляет опасность для жизни и здоровья, а также влечёт административную ответственность. В целях обеспечения безопасности граждан в период купального сезона будет организовано патрулирование водоёмов силами инспекторского состава, а также дежурство подразделений службы спасения. Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде, выбирать только оборудованные места для купания и не оставлять детей без присмотра", - отметили в ДЧС.
Стоит отметить, что с 2019 года озеро Сайран офиициально признан зоной отдыха согласно постановлению. Старт сезона запланирован вначале лета - согласно правилам, купаться в водоеме можно только тогда, когда озеро будет заполнено водой и ДЧС поставит спасателей по периметру.
