В озере Сайран опять замечены купающиеся дети: ДЧС дал комментарий

В соцсетях распространяется видео, на котором запечатлено, как несовершеннолетние купаются в озере, передает BAQ.kz.

При этом какой-либо охраны на озере нет, а также нет никакого ограждения.



ДЧС города Алматы дали официальный комментарий по этому поводу:

"Купальный сезон в городе официально стартует с 1 июня. Напоминаем, что купание в неустановленных и запрещённых местах представляет опасность для жизни и здоровья, а также влечёт административную ответственность. В целях обеспечения безопасности граждан в период купального сезона будет организовано патрулирование водоёмов силами инспекторского состава, а также дежурство подразделений службы спасения. Призываем жителей и гостей города соблюдать правила безопасности на воде, выбирать только оборудованные места для купания и не оставлять детей без присмотра", - отметили в ДЧС.

Стоит отметить, что с 2019 года озеро Сайран офиициально признан зоной отдыха согласно постановлению. Старт сезона запланирован вначале лета - согласно правилам, купаться в водоеме можно только тогда, когда озеро будет заполнено водой и ДЧС поставит спасателей по периметру.

