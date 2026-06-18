Члены Бюро Политического совета партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы и Гульзира Атабаева провели встречу с заместителем директора Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Ульви Ахундлу и старшим советником Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Еленой Ковалевой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития партийной системы Казахстана, взаимодействия политических партий с гражданским обществом, а также участия политических партий в электоральных процессах.

Отдельной темой обсуждения стал процесс присоединения к партии «Әділет» партии Aманат. Представители БДИПЧ ОБСЕ проявили интерес к организационным и правовым аспектам его реализации.

Участники встречи подчеркнули важность открытого диалога и обмена опытом для дальнейшего развития демократических институтов.

Напомним, 14 июня 2026 года делегаты II Съезда партии «Әділет» единогласно проголосовали за присоединение партии Aманат.

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