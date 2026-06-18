  • Главная
  • Новости
  • Партия «Әділет» провела переговоры с представителями БДИПЧ ОБСЕ

Партия «Әділет» провела переговоры с представителями БДИПЧ ОБСЕ

Стороны обсудили развитие партийной системы Казахстана, участие политических партий в выборах и процесс присоединения партии Amanat к «Әділет».

Сегодня 2026, 17:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
adilet-partiyasy.kz Сегодня 2026, 17:49
Сегодня 2026, 17:49
175
Фото: adilet-partiyasy.kz

Члены Бюро Политического совета партии «Әділет» Рауан Кенжеханулы и Гульзира Атабаева провели встречу с заместителем директора Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Ульви Ахундлу и старшим советником Департамента по выборам БДИПЧ ОБСЕ Еленой Ковалевой.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития партийной системы Казахстана, взаимодействия политических партий с гражданским обществом, а также участия политических партий в электоральных процессах.
 
Отдельной темой обсуждения стал процесс присоединения к партии «Әділет» партии Aманат. Представители БДИПЧ ОБСЕ проявили интерес к организационным и правовым аспектам его реализации.
 
Участники встречи подчеркнули важность открытого диалога и обмена опытом для дальнейшего развития демократических институтов.
 
Напомним, 14 июня 2026 года делегаты II Съезда партии «Әділет» единогласно проголосовали за присоединение партии Aманат.
 
Читай также: Когда депутаты от AMANAT должны сложить мандаты, объяснили в ЦИК
 

Самое читаемое

Наверх