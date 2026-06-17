После решения партии AMANAT о присоединении к партии "Әділет" в обществе возникли вопросы о дальнейшей работе депутатов, избранных по партийным спискам, и о том, когда они должны будут сложить свои мандаты.

За разъяснениями редакция обратилась в Центральную избирательную комиссию. Как сообщила член ЦИК Асель Жанабилова, решение партийного съезда о присоединении не означает автоматического прекращения существования партии.

По ее словам, процесс реорганизации состоит из нескольких этапов и требует проведения значительного объема юридической и организационной работы.

"По закону, решение партийного съезда – это только старт. Само присоединение требует времени и большой кропотливой работы. То есть нужно создать специальную комиссию, разобраться с имуществом и финансами, подготовить акты передачи и, наконец, официально зарегистрировать все эти изменения в госорганах. Все это четко прописано в Законе о политических партиях и в Гражданском кодексе", – пояснила Жанабилова.

Она подчеркнула, что в соответствии с нормами Гражданского кодекса организация считается прекратившей существование только после завершения всех процедур и внесения соответствующих изменений в государственные реестры.

Что будет с депутатскими мандатами

В ЦИК отметили, что на данный момент оснований для досрочного прекращения полномочий депутатов от AMANAT нет.

"Конституция действительно говорит, что если партия прекращает деятельность, то ее депутаты, прошедшие по партийным спискам, слагают свои полномочия. Но поскольку юридически AMANAT все еще существует, то и законных оснований для сложения мандатов сейчас нет", – подчеркнула член ЦИК.

По ее словам, аналогичная норма распространяется и на депутатов маслихатов, избранных по партийным спискам. Они сохранят свои полномочия до полного завершения процедуры присоединения и официальной государственной регистрации всех изменений.

Таким образом, несмотря на принятое политическое решение о присоединении к партии "Әділет", депутаты от AMANAT продолжат исполнять свои обязанности до завершения всех предусмотренных законодательством процедур.

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