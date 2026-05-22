В Павлодаре задержали подозреваемого в распространении "синтетики"

В Павлодаре сотрудники полиции пресекли деятельность предполагаемого наркокурьера, занимавшегося распространением синтетических наркотиков через интернет-магазин, передает BAQ.KZ.

Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления по противодействию наркопреступности ДП Павлодарской области Нуржан Байбуринов, задержание прошло в рамках специальной операции.

"Сотрудниками по противодействию наркопреступности в результате проведенной спецоперации в городе Павлодаре задержан мужчина, подозреваемый в сбыте синтетических наркотиков", - сообщил Нуржан Байбуринов.

По данным полиции, мужчина выполнял роль так называемого "закладчика" теневого интернет-магазина по распространению наркотических средств. Во время обыска по месту его проживания полицейские обнаружили и изъяли два свертка с синтетическим наркотиком.

Кроме того, аналогичные закладки были найдены в оборудованных тайниках на улицах Павлодара. Общая масса изъятых наркотических веществ превысила 5 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время сотрудники полиции проверяют причастность задержанного к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

В департаменте полиции также напомнили, что обещания "легкого заработка" в интернете зачастую приводят к уголовной ответственности и реальным срокам лишения свободы.

Организаторы незаконных схем, как правило, остаются в тени, тогда как исполнители становятся фигурантами уголовных дел.

