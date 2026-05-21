Логистику "синтетики" оборвали сразу в нескольких регионах Казахстана

В республике продолжается масштабная работа по борьбе с наркопреступностью в рамках принципа "Закон и Порядок". В середине мая полиция сразу в нескольких регионах пресекла каналы сбыта синтетических наркотиков и задержала подозреваемых.

По данным ведомства, в Алматы сотрудники полиции задержали местную жительницу. При обыске у нее обнаружили свыше 2 кг альфа-PVP – сильнодействующего синтетического наркотика. Женщина дала признательные показания.

В этом же городе был задержан еще один подозреваемый. У него дома нашли около 1 кг синтетических веществ и психотропные таблетки.

В Восточно-Казахстанской области полиция вышла на наркокурьера из Алматинской области. По данным следствия, он выполнял задания интернет-магазина по продаже наркотиков и занимался их доставкой в регионы. У него изъяли более 2 кг запрещённых веществ.

Еще один случай произошёл в Карагандинской области. На трассе "Алматы – Екатеринбург" полицейские остановили автомобиль наркокурьера. В салоне нашли около 1 кг альфа-PVP.

Всего в ходе операций изъято более 6 кг синтетических наркотиков. По оценкам специалистов, это примерно 18 тысяч разовых доз, которые не попали в оборот.

По всем фактам начаты досудебные расследования по статье 297 части 3 Уголовного кодекса. Устанавливаются возможные соучастники и каналы поставок.

Все задержанные водворены в изоляторы временного содержания.

Ранее сообщалось, что наркокурьер привез "запрещенку" из Петропавловска.

Читайте также: