В Павлодарской области мужчина утонул в бензине
Водитель тягача MAN погиб при попытке залить бензин в цистерну.
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Полиция Павлодарской области начала проверку по факту трагического инцидента, произошедшего в ночь на 8 июля на автодороге "Павлодар – Кызылорда", между селами Береке и Торт Кудук, передает BAQ.KZ.
По предварительным данным, водитель седельного тягача марки MAN погиб в результате падения в автоцистерну. Как сообщается, мужчина пытался набрать в емкость бензин, но в ходе манипуляций потерял равновесие и упал внутрь. От полученных травм он скончался на месте.
Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.
Полиция напоминает о важности соблюдения техники безопасности при работе с горюче-смазочными материалами.
Ранее мы писали о том, что водитель бензовоза получил 95% ожогов тела при взрыве на АЗС в Туркестанской области.
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