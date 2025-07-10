Полиция Павлодарской области начала проверку по факту трагического инцидента, произошедшего в ночь на 8 июля на автодороге "Павлодар – Кызылорда", между селами Береке и Торт Кудук, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, водитель седельного тягача марки MAN погиб в результате падения в автоцистерну. Как сообщается, мужчина пытался набрать в емкость бензин, но в ходе манипуляций потерял равновесие и упал внутрь. От полученных травм он скончался на месте.

Следственные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены соответствующие экспертизы.

Полиция напоминает о важности соблюдения техники безопасности при работе с горюче-смазочными материалами.

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