Более 60 гектаров водных ресурсов пытались передать в частные руки в Павлодаре
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура Актогайского района Павлодарской области выявила нарушения при передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения, на территории которых расположены озера и водоохранные зоны.
Как установили прокуроры, на конкурс были выставлены три земельных участка, в границах которых находятся пресные и соленые озера. Среди них – водоемы, используемые для добычи соли.
При этом при подготовке конкурсной документации не были соблюдены требования Водного кодекса. Государственный орган не провел необходимые процедуры и не получил обязательные согласования.
По данным надзорного органа, фактически заинтересованным лицам могли предоставить доступ не только к земельным участкам, но и к водным ресурсам общей площадью более 60 гектаров, которые находятся под охраной государства.
После вмешательства надзорного органа результаты конкурса были отменены, а выявленные нарушения устранены.
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Читайте также:
Самое читаемое
- Казахстанец добился компенсации за разукомплектованный автомобиль на спецстоянке
- В Нигерии вспышка холеры унесла жизни 74 человек
- В Таразе расследуют смерть несовершеннолетней девочки
- В Алматы посетительница забросала камнями льва: зоопарк обратился в полицию
- В Стамбуле по делу о наркотиках задержали известную актрису