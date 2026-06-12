Прокуратура Актогайского района Павлодарской области выявила нарушения при передаче земельных участков сельскохозяйственного назначения, на территории которых расположены озера и водоохранные зоны.

Как установили прокуроры, на конкурс были выставлены три земельных участка, в границах которых находятся пресные и соленые озера. Среди них – водоемы, используемые для добычи соли.

При этом при подготовке конкурсной документации не были соблюдены требования Водного кодекса. Государственный орган не провел необходимые процедуры и не получил обязательные согласования.

По данным надзорного органа, фактически заинтересованным лицам могли предоставить доступ не только к земельным участкам, но и к водным ресурсам общей площадью более 60 гектаров, которые находятся под охраной государства.

После вмешательства надзорного органа результаты конкурса были отменены, а выявленные нарушения устранены.

Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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