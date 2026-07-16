В порту Актау введен в промышленную эксплуатацию крупнейший специализированный контейнерный терминал в акватории Каспийского моря, передает BAQ.KZ.

Старт работе нового комплекса дал первый контейнерный поезд, который уже обработали на терминале.

По данным АО «НК «Қазақстан темір жолы», запуск контейнерного хаба станет важным этапом развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (Среднего коридора) и позволит увеличить объемы контейнерных перевозок через Казахстан.

Ожидается, что новый терминал повысит пропускную способность порта Актау, сократит время обработки контейнерных поездов и укрепит транзитный потенциал страны.

Что уже построено

Строительство контейнерного хаба началось в ноябре 2024 года. Проект реализован совместно АО «НК «Қазақстан темір жолы», Актауским международным морским торговым портом и китайской компанией Lianyungang Port Group.

На первом этапе построена современная контейнерная площадка, оснащенная двумя контейнерными перегружателями, специализированной техникой и системой управления грузопотоками.

После ввода первой очереди мощность порта по перевалке контейнеров увеличилась до 140 тысяч TEU (двадцатифутовых эквивалентов) в год.

Свяжет Китай и Европу

Первым производственным событием после запуска терминала стала обработка контейнерного поезда, что подтвердило готовность объекта к полноценной работе.

Новый контейнерный хаб станет частью транспортно-логистической цепочки, соединяющей китайский порт Ляньюньган, сухой порт «Хоргос – Восточные ворота», порт Актау и маршруты через Каспийское море в направлении Кавказа, Турции и Европы.

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