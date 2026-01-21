Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании Правительства поручил проанализировать обращения бизнеса и населения по Налоговому кодексу, передает BAQ.KZ.

"Как было справедливо отмечено Президентом, новый Налоговый кодекс не должен восприниматься как неизменный свод правил. В этой связи поручаю Вам, Серик Макашевич, обобщить и проанализировать поступившие предложения от населения и бизнеса. Выстроить системную и конструктивную работу с участием представителей Нацпалаты "Атамекен", экономистов и экспертов. Вы сегодня уже проводите первую такую встречу в Правительстве. Необходимо активно подключить и регионы к этой работе. Оперативно рассмотреть поднимаемые общественностью вопросы. По результатам внесите конкретные предложения", - сказал Бектенов, обращаясь к заместителю Премьер-Министра - Министру национальной экономики Серику Жумангарину.

Бектенов также отметил, что в своём выступлении Глава государства подчеркнул важность форсированного развития цифровизации и внедрения искусственного интеллекта. По его словам, фактически ставится задача по встраиванию страны в экосистему глобальной цифровой экономики.

Он поручил Министерству искусственного интеллекта совместно с заинтересованными государственными органами в разрабатываемой программе "Digital Qazaqstan" предусмотреть оптимизацию государственных функций за счёт внедрения лучших практик цифровизации. Бектенов также подчеркнул, что реализация крупных цифровых проектов требует создания надёжной и безопасной IT-инфраструктуры с учётом энергетического баланса страны. В этой связи он обозначил необходимость оперативно реализовать в Экибастузе проект по созданию долины центров обработки данных.

Кроме того, он акцентировал, что в сфере цифровизации не должно быть кампанейщины — нужны конкретные действия и конкретные результаты.

Отметим, что на V заседании Национального курултая, прошедшем в Кызылорде, Глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о возможности внесения изменений в новый Налоговый кодекс. Позже экономист объяснил сроки и риски корректировок.