На заседании Правительства премьер-министру Олжасу Бектенову представили стартап проект «Ascle». Его цель автоматизация процесса заполнения медицинской документации, что должно повлиять на сокращение очередей на приемы, передает BAQ.KZ.

«Мы создаем ИИ систему для врачей, которая: фиксирует диалог врача с пациентом, распознает и фиксирует речь преобразуя ее в структурированный медицинские данные; автоматически заполняет полученные данные в карту первичного приема и в ключевые разделы медицинской карты. После чего из контекста полученной информации формируется предварительный диагноз предлагая оптимальное лечение и назначения»,— отметил руководитель стартапа Султан Джумабаев.

По его словам, система помогает сократить время на ведение медицинской документации на 50%, что позволяет врачу уделять больше времени на контакт с пациентом, клинике – увеличить охват.

Цифровое решение уже пропилотировано в 38 медучреждениях страны.

