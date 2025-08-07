Заместитель Премьер-министра Канат Бозумбаев прокомментировал задержание вице-министра транспорта, передает BAQ.KZ.

Чиновника подозревают в коррупционном преступлении.

Хотя антикоррупционная служба не называет имя фигуранта, по опубликованным видеоматериалам пользователи предположили, что речь идет именно об Сатжане Аблалиеве. Он освобожден от занимаемой должности.

"Окончательное решение примет суд. Только после этого можно будет говорить о совершении коррупционного преступления. До решения суда - это лишь подозреваемые", - сказал Бозумбаев.

На вопрос о том, кто должен нести ответственность за задержание вице-министра, Канат Бозумбаев ответил так:

"Вице-министр назначается по представлению соответствующего министра, то есть министр вносит кандидатуру. Далее кандидат проходит согласование, в том числе спецпроверку — в соответствии с законом — по линии КНБ и Антикоррупционной службы. Затем согласование проходит в Администрации Президента. У нас в канцелярии действует свой регламент. После всех процедур кандидатура утверждается постановлением правительства. То есть назначение осуществляется коллегиальным органом, но инициирует его руководитель государственного органа", - ответил Бозумбаев.

Сатжан Аблалиев был назначен вице-министром транспорта в 2023 году. До этого он занимал должность заместителя акима Северо-Казахстанской области, а также работал в Комитете автомобильных дорог.