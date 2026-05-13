Казахстан запускает грузовую авиакомпанию

Премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по развитию транспортной отрасли, где обсудили создание национальной грузовой авиакомпании и увеличение транзитных перевозок, передает BAQ.kz.

В ходе совещания были рассмотрены вопросы исполнения поручений Главы государства в сфере транспортной логистики. Особое внимание уделено запуску национальной грузовой авиакомпании.

Свои предложения представили Министерство транспорта, Самрук-Қазына, Казахстан темір жолы, а также холдинг Turlov Private.

Обсуждались меры по ускоренному запуску операционной деятельности, включая поэтапный ввод воздушных судов и обеспечение доступного авиатоплива. Предполагается, что Казахстан станет транзитным грузовым хабом на маршруте Китай - Казахстан - Западная Европа.

Отдельное внимание уделено развитию инфраструктуры: аэропортов, грузовых терминалов и складской логистики.

Кроме того, рассмотрены меры по увеличению загрузки морских портов порт Актау и порт Курык для роста перевозок между Центральной Азией, Кавказом и странами Европы.

В железнодорожной отрасли обсуждены планы модернизации инфраструктуры и увеличения пропускной способности сети, а также совершенствование тарифной политики.

По итогам совещания премьер-министр дал ряд поручений по дальнейшему развитию транспортного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что на сети Казахстан темір жолы за январь–апрель 2026 года перевезено 84,4 млн тонн грузов, при этом экспортные поставки показали рост. По данным нацкомпании, внутриреспубликанские перевозки составили 54 млн тонн, тогда как объем экспорта достиг 30,4 млн тонн, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.