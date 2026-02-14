Директор Института управления Академия государственного управления при Президенте РК Куралай Садыкова высказалась о значении проекта новой Конституции, подчеркнув необходимость его принятия в качестве Основного закона, определяющего нормативные ценности государства, передает BAQ.KZ.

По ее словам, в документе ясно отражено, что Казахстан обладает собственной национальной культурой и глубокой историей. Особое внимание в проекте уделено формулировкам Преамбулы, где четко разграничены понятия суверенитета и независимости страны.

Садыкова отметила, что такое концептуальное уточнение усиливает правовую основу государства и подчеркивает ключевые принципы развития Казахстана в рамках новой Конституции.

Напомним, онлайн-марафон «Референдум-2026», посвященный будущему Конституции, стартовал сегодня в 12:00.