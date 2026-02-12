В проекте новой Конституции цензура запрещается
Tакже установлены ограничения, направленные на защиту общественного порядка, прав и достоинства других лиц, национальной безопасности и нравственности общества.
