В проекте новой Конституции Республики Казахстан отдельной нормой закрепляется гарантия свободы слова, а также научного, технического и художественного творчества, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно документу, гражданам обеспечивается право свободно получать и распространять информацию любыми способами, не запрещёнными законом. При этом подчёркивается, что цензура в Казахстане запрещена.

В проекте Конституции также установлены ограничения, направленные на защиту общественного порядка, прав и достоинства других лиц, национальной безопасности и нравственности общества. В частности, не допускаются призывы к насильственному изменению конституционного строя, посягательству на территориальную целостность страны, разжиганию социальной, национальной, расовой и религиозной розни.

Норма о свободе слова и творчества включена в раздел, посвящённый основным правам и свободам человека и гражданина, и направлена на укрепление конституционных гарантий развития науки, культуры и свободного общественного диалога.