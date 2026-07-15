В реке Есентай в Алматы выявили превышение содержания нефтепродуктов

В реке Есентай в Алматы зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов. При этом источник загрязнения пока установить не удалось, передает корреспондент BAQ.KZ.

Об этом сообщил руководитель Департамента экологии Алматы Динмухамед Лесбеков.

По его словам, случаи загрязнения городских водоемов вредными веществами фиксируются ежегодно.

Превышение было выявлено в ходе комплексного обследования водных объектов мегаполиса. Специалисты проверили реки Есентай, Большая и Малая Алматинка, Аксай, Баскарасу, а также озеро Сайран.

Как сообщили в Департаменте экологии, лабораторный анализ проб воды и почвы показал, что в большинстве обследованных водоемов содержание загрязняющих веществ не превышает предельно допустимые нормы. Исключением стала река Есентай, где была зафиксирована повышенная концентрация нефтепродуктов.

В настоящее время специалисты продолжают выяснять источник загрязнения.

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