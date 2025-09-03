Ружьё, из которого стреляли в экс-заместителя акима Шымкента Руслана Берденова, числилось списанным в Астане, однако оказалось в Шымкенте, передает BAQ.KZ.

Министр внутренних дел Ержан Саденов назвал это следствием халатности сотрудников полиции и сообщил, что по факту возбуждено уголовное дело.

В кулуарах Мажилиса журналисты обратили внимание, что оружие было списано в Астане, на что Саденов ответил:

“Да, к сожалению, такие моменты присутствовали. Не то, что кто-то продал, а халатное отношение сотрудников было. Уголовное дело возбуждено, в рамках расследования мы все эти вещи выясним и на все вопросы ответим: чья вина, кто продал”, – заявил министр.

Ранее акимат Шымкента сообщил, что Руслан Берденов по собственному желанию покинул пост заместителя акима города.

С марта 2023 года до назначения заместителем акима города он был депутатом Парламента Республики Казахстан VIII созыва и членом Комитета по финансам и бюджету.

Напомним, весной Руслан Берденов оказался в центре громкой криминальной истории: на него было совершено покушение. Чиновника подкараулили возле здания акимата и несколько раз выстрелили, но он выжил. Судебный процесс завершился 20 августа — стрелявший в чиновника Ернар Жиембай был признан виновным и приговорён к девяти годам лишения свободы.