В Семее заброшенный карьер может стать профессиональной велотрассой для гонок по бездорожью. Нашумевший чемпионат республики Казахстан по маунтинбайку обратил внимание общественности на проблему отсутствия спортивной инфраструктуры и обилия несанкционированных свалок в Абайской области. Теперь в планах семейских чиновников от спорта превратить "незаконный скотомогильник" в популярную трассу для горных велогонок, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Экстремальный и захватывающий, а в последние годы ещё и олимпийский вид спорта набирает популярность в Казахстане. Однако в девятой по величине стране в мире всего две профессиональные трассы для маунтинбайка - в Текели Жетысуйской области и городе Талгар под Алматы.

Благодаря Центру олимпийской подготовки третья трасса, пусть и неофициальная, появилась накануне национального чемпионата, который проходил в Семее с 17 по 20 июля.

Стоит отметить, что велогонщики рассмотрели потенциал Семея. За месяц в городе прошло два крупных мероприятия республиканского уровня, в том числе чемпионат по шоссейным гонкам с 3 по 9 июля.

Локация для маунтинбайка подходила по всем параметрам, однако была завалена мусором. Забытая всеми окраина за посёлком Восход в районе школы №34 превратилась в несанкционированный скотомогильник. Сюда годами свозили твёрдо-бытовые отходы и останки домашнего скота - шкуры, кости, и целые туши.

Сначала организаторы в лице Федерации велоспорта по области Абай публично попросили о помощи акима региона.

Городские коммунальные службы под руководством отдела ЖКХ оперативно выехали на помощь. Территория стала преображаться. Помогли волонтёры, ученики спортивных школ и местные жители. Население посёлка Восход воспряло духом - наконец на их район обратили внимание!

Однако позже разразился скандал - некоторых людей возмутили условия проведения чемпионата. В частности то, что спортсмены будут вынуждены дышать смрадом гниющих останков животных и флером мусорных куч.

"Вы испортите имидж Семея", порицали эко-активистов некоторые жители. Между тем, спортсмены словно не слышали этих упрёков и настойчиво убирали территорию вдоль экстремальной трассы.

За три дня удалось вывезти и закопать тонны отходов. Но это лишь малая часть того, что остаётся под кустами и в ямах карьеров.

Между тем, спортсмены видят в этой площадке не только проблему, но и новые возможности. Уникальный грунт местности позволяет качественно проходить дистанцию, говорят тренеры.

По словам некоторых велогонщиков, побывавших на чемпионате, они получили удовольствие от катания, несмотря на лежавший по краям мусор.

Чемпионат привлёк внимание к двум главным проблемам - это несанкционированные свалки и отсутствие спортивной инфраструктуры. В отделе спорта города Семей готовы рассмотреть возможность превратить скандально прославившийся участок в качественную трассу для горных велогонок.

"Представители федерации говорят, что это хорошая трасса. Для того, чтобы сделать её тренировочной базой, нужно для начала выяснить, на чьём балансе эта земля, в чьей она собственности. Если земля свободна, мы подумаем над этими вопросом. Инфраструктура по всем видам спорта нам нужна", - пояснил позицию своего ведомства руководитель отдела физической культуры и спорта г. Семей Куат Исажанов.

Положительный пример подобного решения проблемы в Семее есть. Это ипподром в посёлке Степной, который раньше был пустующей окраиной.

"Там была такая же ситуация: инженерные возведения отсутствовали. Мы изучили юридическую сторону вопроса, и теперь территория ипподрома находится на балансе отдела физической культуры и спорта. Будем работать в этом направлении и по велотрассе", - отметил руководитель ведомства.

Если мусор можно собрать и установить камеры видеонаблюдения для фиксации нарушений, то как договориться с коммунальным предприятием? Дело в том, что по соседству с трассой маунтинбайка расположен Бабинский карьер, который находится в аренде у предприятия "Теплокоммунэнерго". Тепловики вывозят туда шлак и золу. Местные активисты с 2018 года пытаются добиться отмены этого разрешения, чтобы снизить экологическую нагрузку на район Восход и Водный. Однако коммунальщики вывозят результаты горения угля на законных основаниях, у них есть разрешение.

Похожая ситуация пять лет назад лишила биатлонистов солидного куска лыжной трассы с подъёмами и спусками.

Куат Исажанов, назначенный на должность всего три месяца назад, ещё вникает в спортивные особенности региона. Отмечает, что в городе действительно есть проблема с площадками для тренировки и по зимним видам спорта.

"10 лет назад в чемпионате Казахстана по хоккею с шайбой среди детей семейчане завоевали золото. Причём всё время они занимаются под открытым небом. Я признаю, что это действительно так! В городе есть 4 хоккейные коробки, которые находятся на открытом воздухе и работают только зимой, заливаются лишь в холодное время и никем не обслуживаются. Доступа к круглогодичным занятиям спортом нет. Относительно лыж и биатлона также. Лыжный спорт испытывает кризис. Нет лыже-роллерной трассы. Эти вопросы я поднял на недавнем аппаратном совещании. Лично у меня они стоят на особом контроле. Я пытаюсь добиться, чтобы какая-то инфраструктура появилась", - отметил Куат Исажанов.

Лыже-роллерная трасса – это мечта всех "зимников". Её строительство поможет лыжникам и конькобежцам тренироваться круглый год, улучшая свои показатели. Однако этот проект не может сдвинуться с мёртвой точки. Причины две: отсутствие финансирования и локации. Её предлагали построить в сосновом бору на северной окраине Семея по соседству с лыжной базой "ТИСА". Однако резерват "Семей Орманы" категорически отказал спортсменам, ссылаясь на лесной кодекс РК.

Тренеры Семея почти во всех направлениях отмечают, что с годами число воспитанников спортивных школ сокращается. Это негативно влияет на здоровье и характер молодого поколения. Одна из причин заключается как раз в слабом развитии спортивной инфраструктуры. Её потеснили разные факторы - начиная от низкого финансирования и заканчивая приоритетами коммунальщиков и других структур. Поэтому чиновники надеются на щедрых меценатов, которые готовы вложить свои инвестиции в успех молодого поколения, а значит и будущее страны.

Фото: Альбина Халел.