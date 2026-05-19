До конца лета в Казахстане планируют модернизировать 109 вокзалов

В Казахстане продолжается модернизация железнодорожных вокзалов. Из 124 вокзалов на сегодняшний день 46 уже введены в эксплуатацию, а до конца лета этот показатель планируется довести до 109. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.

По словам главы Минтранспорта, часть вокзалов требует более серьезного подхода к модернизации. В частности, речь идет об объектах, имеющих историческую ценность или требующих масштабных строительных работ.

"Всего у нас 124 вокзала. На сегодняшний день 46 вокзалов уже введены в эксплуатацию. До конца лета мы должны довести этот показатель до 109 вокзалов. Оставшаяся часть объектов требует более серьезной модернизации, в том числе из-за исторического статуса отдельных зданий. Там подходы и выбор подрядных организаций несколько отличаются", - сказал Нурлан Сауранбаев.

Темпы работ поручили ускорить

Министр отметил, что ранее были указаны слабые темпы модернизации. После этого ответственным органам поручили ускорить работы по основным объектам.

По словам Сауранбаева, по большей части вокзалов работы должны быть завершены в установленные сроки. При этом отдельные объекты остаются сложными из-за объема необходимых работ.

"Были отмечены слабые темпы, и было поручено ускорить работы. По основной части объектов срок установлен до 1 июля. Есть сложные объекты, по которым требуется отдельный подход. Самый главный вопрос - финансирование и мобилизация дополнительных строительных организаций", - отметил глава Минтранспорта.

Он добавил, что для ускорения модернизации рассматривается вопрос привлечения дополнительных строительных организаций. Эта работа ведется совместно с регионами.

Напомним, премьер-министр Олжас Бектенов поручил Министерству транспорта совместно с Air Astana до конца 2026 года открыть прямое авиасообщение из Астаны в Токио и Нью-Йорк. В 2027 году планируется запуск рейсов из столицы Казахстана в европейские города, включая Лондон, Париж, Рим и Вену. Министр транспорта Нурлан Сауранбаев сообщил, что прямые авиарейсы в Токио откроют в четвертом квартале 2026 года, а рейсы в США - во втором квартале 2027 года.