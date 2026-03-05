Суд области Абай вынес приговор несовершеннолетнему жителю Семея, обвиняемому в разжигании межнациональной розни через Telegram, передает BAQ.KZ.

Уголовное дело рассматривал специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних области Абай.

По данным суда, в начале 2025 года подросток, придерживавшийся идеологии радикального движения скинхедов, создал в мессенджере Telegram закрытый чат под названием «Skinheads industries-Semey».

Став администратором сообщества, он распространял текстовые и аудиосообщения экстремистского содержания. В публикациях содержались высказывания, направленные на унижение людей по национальному признаку, в том числе студентов из Индии, обучающихся в одном из вузов Семея.

Кроме того, подросток призывал участников группы поддерживать его взгляды и вовлекать в чат новых участников, в том числе несовершеннолетних.

В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся. Суд учел смягчающие обстоятельства - несовершеннолетний возраст обвиняемого, признание вины и отсутствие предыдущих судимостей.

В итоге подросток был приговорен к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы. Приговор суда уже вступил в законную силу.

В суде напомнили, что распространение экстремистских идей и унижение людей по национальному признаку является уголовным преступлением, в том числе если такие действия совершаются в интернете.

Ранее в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Шымкента рассмотрено уголовное дело в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в «угрозе или применении насилия в отношении представителя власти». Суд установил, что в ноябре 2025 года, во дворе дома подросток пнул служебный автомобиль полиции, прибывшей по вызову о драке. После этого он «проявил неповиновение законным требованиям сотрудников» и нанес одному из них удар в лицо, причинив телесные повреждения.