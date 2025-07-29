Через 25 лет после ввода в эксплуатацию символ Семея — подвесной мост через Иртыш — наконец-то получил полноценный ремонт, передает BAQ.KZ со ссылкой на Semey. Работы завершены, движение по второй полосе открыто. В ближайшее время на переправе введут ограничения для некоторых видов транспорта.

Для горожан это не просто обновлённая дорога, а настоящее событие. Мост, соединяющий берега Иртыша, давно стал неотъемлемой частью городской идентичности — и как ключевая транспортная артерия, и как архитектурная гордость. Ремонт проводился поэтапно, чтобы не перекрывать движение полностью. Несмотря на заторы в часы пик, большинство водителей сходятся в одном: временные неудобства стоили того, чтобы город получил безопасную и современную переправу.



Подвесной мост, построенный в 2000 году японскими и турецкими инженерами, до сих пор оставался без капитального обновления. Его возведение стало жестом дружбы Японии и Казахстана — в знак солидарности с регионом, пострадавшим от ядерных испытаний.

На стройку века свозили материалы со всего мира: из Японии, Турции, США, Гонконга и Казахстана. Применялись уникальные сплавы редких металлов, специально созданные для повышения прочности конструкции. Для казахстанской металлургии это стало настоящим прорывом.

Теперь, спустя годы ожиданий, мост вновь готов служить городу.