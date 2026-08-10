Публикация в соцсетях помогла вскрыть крупную задолженность перед сотрудниками «Семей орманы» в области Абай. 80 работников не получали зарплату, общий долг превысил 41 млн тенге, передает BAQ.KZ.

О задержках написали на одной из районных интернет-площадок. При этом сами работники с официальными заявлениями в прокуратуру не обращались.

После публикации прокуратура Бородулихинского района проверила соблюдение трудового законодательства. Выяснилось, что перед 80 сотрудниками филиала накопилась задолженность на сумму свыше 41 млн тенге.

После вмешательства надзорного органа деньги работникам выплатили полностью. Руководителя филиала привлекли к административной ответственности.

В прокуратуре призвали не ждать, пока проблема попадет в соцсети, и сообщать о задержках зарплаты в уполномоченные органы.

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