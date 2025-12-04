В Сенате отложили рассмотрение законопроекта по запрету пропаганды ЛГБТ
В пресс-службе Сената объяснили снятия с повестки пленарного заседания законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента", где есть нормы законопроекты нормы о запрете пропаганды ЛГБТ, передает BAQ.KZ.
"Рассмотрение Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента" перенесено на поздние даты.
Причина связана с необходимостью дополнительной проработки отдельных норм. Важно отметить, что Законом вносятся изменения и дополнения в Трудовой кодекс Республики Казахстан, а также в 12 законов Республики Казахстан. Поэтому это большая работа и требует дополнительного времени.
Вместе с тем, учитывая, что закон также регулирует вопросы, связанные с защитой прав детей, а это всегда тема, требующая особенного подхода и взвешенности, депутатами Палаты было принято решение о переносе рассмотрения закона на более позднюю дату", - говорится в официальном сообщении.
Ранее в Минкультуре рассказали, чем информирование о ЛГБТ отличается от пропаганды.
