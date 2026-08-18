В Сенате США хотят запретить Трампу военные действия против Омана
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В США сенатор-демократ Тим Кейн намерен внести резолюцию, которая должна запретить президенту Дональду Трампу проводить военные операции против Омана без одобрения Конгресса.
Поводом стали заявления американского президента о возможных ударах по Оману, если султанат «встанет на пути» США в вопросе контроля над Ормузским проливом.
Резолюцию внесут после каникул
По словам Кейна, документ планируется представить после возвращения американских законодателей с августовских каникул.
«Я внесу резолюцию о военных полномочиях, запрещающую военные действия против Омана, как только мы вернемся с августовских каникул», – заявил сенатор.
Кейн также рассчитывает заручиться поддержкой не только демократов, но и части республиканцев.
Сенатор напомнил, что Оман является дипломатическим партнером Вашингтона, а между странами действует соглашение о свободной торговле. По его мнению, военные действия против султаната не отвечали бы интересам США.
Ситуация вокруг Ормузского пролива
Заявления прозвучали на фоне напряженности вокруг Ормузского пролива – одного из ключевых маршрутов мировой торговли нефтью.
Одновременно США и Иран при посредничестве стран Ближнего Востока пытаются согласовать условия новой договоренности, которая могла бы способствовать завершению конфликта.
9 августа Трамп заявлял, что Вашингтон ведет переговоры с Тегераном «вполсилы», одновременно указывая на ухудшение экономической ситуации в Иране.
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