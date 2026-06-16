В Сети появились записи допросов по громкому делу в Кыргызстане

В социальных сетях на фоне продолжающегося судебного процесса по так называемому делу 75 в Кыргызстане, появилась видеозапись допроса фигурантов дела, передает BAQ.kz со ссылкой на 24.kg.

На одном из опубликованных видео человек, похожий на бывшего главу Государственного комитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева, рассказывает об истории появления так называемого письма 75.

Согласно записи, документ был подготовлен группой общественных деятелей и политиков, после чего начался сбор подписей среди депутатов и других известных лиц. Во время допроса прозвучали резонансные заявления.

"Я тоже уже начну принимать меры. Я тоже не в Министерстве сельского хозяйства работал", – говорит человек на видеозаписи.

Также он заявляет, что нынешнее затишье может быть временным и в случае необходимости в его поддержку способны выйти тысячи сторонников.

"Даже если 1 тысячу арестуют, то еще 9 тысяч останется на митинге", – говорится на опубликованных кадрах.

Помимо предполагаемого допроса Ташиева, в интернете появились записи с показаниями других фигурантов дела, в том числе Эмилбека Узакбаева и Бекболота Талгарбекова. На видео обсуждаются обстоятельства подготовки обращения и его передачи в Жогорку Кенеш.

На данный момент официального подтверждения подлинности опубликованных материалов не поступало. Также неизвестно, были ли записи сделаны в ходе следственных действий либо в рамках других процессуальных мероприятий.

Что известно о деле 75

Напомним, уголовное дело против бывшего главы ГКНБ возбудили после его отставки в феврале 2026 года. Ташиева обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении должностными полномочиями. Вместе с ним по делу проходят еще несколько бывших высокопоставленных чиновников и силовиков Кыргызстана.

По делу проходят бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, экс-генеральный прокурор Курманкул Зулушев, бывший спикер Жогорку Кенеша Нурланбек Тургунбек уулу, а также Бекболот Талгарбеков, Курсан Асанов, Аалы Карашев, Эмилбек Узакбаев и Курманбек Дыйканбаев.

С 15 июня судебные заседания по делу впервые проходят в открытом режиме, что значительно усилило общественный интерес к процессу. Появление в сети видеозаписей с допросами стало новым поводом для обсуждения одного из самых резонансных политических дел в стране.