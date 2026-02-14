В сети распространилось видео с юным фигуристом Михаилом Шайдаровым
Видео с юным фигуристом Михаилом Шайдаровым завирусилось в сети. Это фрагмент из фильма о Денисе Тене, передает BAQ.KZ.
Сегодня казахстанский спортсмен принес Казахстану историческое золото по фигурному катанию.
Напомним, ранее Шайдоров рассказал о влиянии Дениса Тена на фигурное катание.
