В сети распространилось видео с юным фигуристом Михаилом Шайдаровым

Сегодня 2026, 19:14
АВТОР
Скриншот трансляции
Сегодня 2026, 19:14
95
Фото: Скриншот трансляции

Видео с юным фигуристом Михаилом Шайдаровым завирусилось в сети. Это фрагмент из фильма о Денисе Тене, передает BAQ.KZ.

Сегодня казахстанский спортсмен принес Казахстану историческое золото по фигурному катанию.

Напомним, ранее Шайдоров рассказал о влиянии Дениса Тена на фигурное катание.

