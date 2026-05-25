В СЭЗ "Алатау" будут производить лекарства для лечения онкологических и редких заболеваний

Правительство Казахстана одобрило реализацию первого крупного фармацевтического проекта на территории СЭЗ "Алатау", передает BAQ.kz.

Речь идет о строительстве биофармацевтического комплекса полного цикла. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Олжас Бектенов.

Проект реализуют Министерство здравоохранения Казахстана и Steppe pharmaceuticals.

На территории СЭЗ "Алатау" планируют построить современный биофармацевтический завод полного цикла, ориентированный на выпуск высокотехнологичной продукции.

На предприятии будут производить 20 наименований лекарственных препаратов. В их числе - медикаменты для лечения онкологических и редких заболеваний, а также современные иммунобиологические препараты.

Сколько вложат в проект

Общий объем частных инвестиций составит 32,5 млрд тенге.

Запуск нового производства запланирован на 2031 год. Выход на проектную мощность ожидается в 2032 году, а переход на полный производственный цикл по ключевым направлениям намечен на 2034 год.

Чем еще будет заниматься комплекс

Помимо производства лекарств, на базе комплекса планируют развивать научно-исследовательское направление.

Проект предусматривает проведение исследований биоэквивалентности, подготовку регистрационных досье и внедрение международных стандартов GMP.

Также здесь создадут систему обучения и повышения квалификации для казахстанских специалистов фармацевтической отрасли.

Что даст проект Казахстану

Ожидается, что строительство комплекса позволит укрепить лекарственную безопасность страны и сократить зависимость от импортных препаратов.

Кроме того, в Алматинской области появится современная фармацевтическая инфраструктура, а также будет создано около 60 новых рабочих мест.

Как развивается фармацевтическая отрасль

Сегодня в Казахстане реализуются восемь крупных инвестиционных проектов в сфере фармацевтики.

По итогам прошлого года объем производства отечественной фармацевтической продукции достиг 191,1 млрд тенге, что на 8,7% больше по сравнению с 2024 годом.

Общий объем инвестиций, привлеченных в отрасль, уже превысил 390 млрд тенге.

В Правительстве отмечают, что строительство комплекса в Алматинской области станет одним из ключевых проектов, направленных на развитие отечественного производства жизненно важных лекарств.

