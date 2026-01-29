В сфере туризма доход гостиниц и баз отдыха составил 268 млрд тенге
В 2025 году совокупный доход объектов размещения, включая гостиницы и базы отдыха составил 268 млрд тенге. Об этом сообщил вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев на коллегии ведомства, передает BAQ.KZ.
"Совокупный доход объектов размещения, включая гостиницы и базы отдыха составил 268 млрд тенге, что на 44 млрд тенге больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Рост обеспечен увеличением числа размещённых туристов и расширением спектра предоставляемых услуг", - сказал вице-министр.
В целом, по его словам, в 2025 году объём инвестиций в сферу туризма по сравнению с 2024 годом вырос на 32% и составил 1 трлн 254 млрд тенге.
Ранее стало известно, что инвестиции в коммерциализацию футбольных клубов превысили 55 млрд тенге.
