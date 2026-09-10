Школьные правила могут дополнить нормами национального этикета
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В казахстанских школах предлагают сделать культуру приветствия, основанную на национальных ценностях, постоянным элементом воспитательной работы. С соответствующим депутатским запросом выступил член фракции партии «Әділет» Ерлан Сайыров, передает BAQ.KZ.
Депутат обратился к министрам культуры и информации, а также просвещения.
Сайыров отметил, что в казахском обществе исторически сформировалась собственная система приветствия, в основе которой лежат уважение к старшим, почтительное отношение к младшим и сохранение родственных связей.
«Культурный код начинается не с громких лозунгов, а с повседневных привычек», – отметил депутат.
В связи с этим он предложил рассматривать культуру приветствия не как разовую воспитательную инициативу, а как одно из направлений долгосрочной государственной культурной политики, направленной на укрепление национальной идентичности.
В частности, предлагается разработать методические рекомендации по формированию культуры приветствия как социальной нормы, основанной на национальных ценностях.
Кроме того, депутат считает необходимым сделать культуру приветствия постоянным элементом повседневной воспитательной работы в школах.
Закреплять соответствующие нормы предлагается через классные часы, школьные правила, наставничество, работу с родителями, личный пример педагогов и формирование соответствующей среды в учебных заведениях.
Также предлагается разработать механизмы внедрения норм национального этикета не только в школах, но и в системе дошкольного, технического и профессионального, а также высшего образования.
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