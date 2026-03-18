В Казахстане усилят развитие цифровых навыков и IT-компетенций у школьников в рамках обновления системы образования. Об этом на заседании Правительства сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова, передает BAQ.kz.

По словам министра, особое внимание будет уделено подготовке учащихся к условиям стремительного технологического развития.

«Особое внимание будет уделено развитию IT-отрасли и цифровых компетенций. Это позволит сформировать у подрастающего поколения необходимые знания и навыки и обеспечить подготовку конкурентоспособных специалистов», - отметила она.

Сулейменова подчеркнула, что система образования должна адаптироваться к новым вызовам.

По данным международных организаций, до 60% современных школьников в будущем будут работать в профессиях, которые сегодня еще не существуют.

Кроме того, по оценкам Всемирного банка, к 2030 году более половины работников будут нуждаться в обновлении профессиональных навыков из-за цифровизации и автоматизации экономики.