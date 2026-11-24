В Шымкенте официально создан Национальный университет культуры и искусства. Здесь будут готовить режиссёров, драматургов, дизайнеров, операторов и других специалистов творческих профессий. Правительство также включило новый вуз в перечень государственных учебных заведений, не подлежащих приватизации, передаёт BAQ.KZ.

Соответствующее постановление Правительства от 16 ноября 2026 года № 1021 уже вступило в силу.

Что известно о новом университете

Учебное заведение будет работать в форме республиканского государственного учреждения в ведении Министерства культуры и информации.

«Создать республиканское государственное учреждение „Национальный университет культуры и искусства“ Министерства культуры и информации Республики Казахстан», – говорится в постановлении.

Этим же документом Правительство внесло университет под номером 49 в перечень государственных организаций высшего и послевузовского образования, не подлежащих приватизации.

Организационными вопросами займутся Минкультуры совместно с Министерством науки и высшего образования и Комитетом государственного имущества и приватизации.

Кого будут готовить в новом вузе

Как сообщили в Министерстве культуры и информации, университет откроется на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова.

Обучение предусмотрено на трёх уровнях – бакалавриат, магистратура и докторантура.

Среди основных направлений подготовки – кино и драматургия, режиссура кино и телевидения, графика и мультимедиа, медиаменеджмент, операторское искусство и звукорежиссура.

Университету также планируют присвоить особый статус, который позволит расширить возможности международного сотрудничества и внедрения новых образовательных программ.

О сроках начала приёма студентов, количестве образовательных грантов и стоимости обучения пока не сообщается.

Немного предыстории

История создания нового университета началась весной 2025 года. Во время рабочей поездки в Шымкент Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал просьбу местной общественности об открытии профильного творческого вуза. Соответствующие поручения получили аким города Габит Сыздыкбеков и министр культуры и информации Аида Балаева.

В апреле 2026 года стали известны первые подробности проекта. Как ранее писал BAQ.KZ, в университете планировали открыть шесть факультетов и 17 кафедр, а также запустить 46 образовательных программ.

Особое место в проекте отвели цирковому искусству. В новом университете впервые в Казахстане планировали готовить специалистов с высшим образованием в этой сфере. Ещё одним новым направлением должна стать подготовка реставраторов.

Теперь решение о создании университета закреплено постановлением Правительства.