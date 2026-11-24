В Шымкенте официально создан Национальный университет культуры и искусства
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Шымкенте официально создан Национальный университет культуры и искусства. Здесь будут готовить режиссёров, драматургов, дизайнеров, операторов и других специалистов творческих профессий. Правительство также включило новый вуз в перечень государственных учебных заведений, не подлежащих приватизации, передаёт BAQ.KZ.
Соответствующее постановление Правительства от 16 ноября 2026 года № 1021 уже вступило в силу.
Что известно о новом университете
Учебное заведение будет работать в форме республиканского государственного учреждения в ведении Министерства культуры и информации.
«Создать республиканское государственное учреждение „Национальный университет культуры и искусства“ Министерства культуры и информации Республики Казахстан», – говорится в постановлении.
Этим же документом Правительство внесло университет под номером 49 в перечень государственных организаций высшего и послевузовского образования, не подлежащих приватизации.
Организационными вопросами займутся Минкультуры совместно с Министерством науки и высшего образования и Комитетом государственного имущества и приватизации.
Кого будут готовить в новом вузе
Как сообщили в Министерстве культуры и информации, университет откроется на базе факультета культуры и искусства Южно-Казахстанского исследовательского университета имени Мухтара Ауэзова.
Обучение предусмотрено на трёх уровнях – бакалавриат, магистратура и докторантура.
Среди основных направлений подготовки – кино и драматургия, режиссура кино и телевидения, графика и мультимедиа, медиаменеджмент, операторское искусство и звукорежиссура.
Университету также планируют присвоить особый статус, который позволит расширить возможности международного сотрудничества и внедрения новых образовательных программ.
О сроках начала приёма студентов, количестве образовательных грантов и стоимости обучения пока не сообщается.
Немного предыстории
История создания нового университета началась весной 2025 года. Во время рабочей поездки в Шымкент Президент Касым-Жомарт Токаев поддержал просьбу местной общественности об открытии профильного творческого вуза. Соответствующие поручения получили аким города Габит Сыздыкбеков и министр культуры и информации Аида Балаева.
В апреле 2026 года стали известны первые подробности проекта. Как ранее писал BAQ.KZ, в университете планировали открыть шесть факультетов и 17 кафедр, а также запустить 46 образовательных программ.
Особое место в проекте отвели цирковому искусству. В новом университете впервые в Казахстане планировали готовить специалистов с высшим образованием в этой сфере. Ещё одним новым направлением должна стать подготовка реставраторов.
Теперь решение о создании университета закреплено постановлением Правительства.
Самое читаемое
- После жалоб жителей аким Жамбылской области поручил привести в порядок улицы Тараза
- 18 законов приняты, 38 на рассмотрении: Председатель Курултая доложил Президенту о работе депутатов
- Цены на новое жильё в Казахстане: где квадратный метр стоит дешевле
- Казахстанская Integra заключила новые соглашения с китайскими партнерами: в центре внимания инфраструктурные проекты
- От Кызылорды до Жезказгана: завершено обновление одной из важных трасс страны