В социальных сетях распространяется видео инцидента, произошедшего в микрорайоне Чапаевка в городе Шымкент., передает BAQ.kz

По предварительной информации, сотрудники полиции совместно с представителями местного акимата проводили плановый рейд по учёту граждан призывного возраста. В этот момент молодой человек неправильно понял ситуацию и попытался скрыться. Сильно разволновавшись, он споткнулся и упал. Об этом сообщает издание Otyrar.

Согласно официальным данным, после разъяснения ситуации парень добровольно отправился на сборный пункт. Врачи провели медицинское обследование и признали его годным к военной службе.

Позже герой видео - житель города Ислам Озжан - выступил с заявлением в социальных сетях. Он пояснил, что убежал, так как испугался сотрудников полиции. Также он сообщил, что в настоящее время добровольно направляется на службу в армию.

Отмечается, что в полиции сообщили об отсутствии каких-либо заявлений или жалоб по данному инциденту.

