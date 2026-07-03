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В Шымкенте задержали блогера по подозрению в шантаже через Instagram

По данным полиции, подозреваемые требовали деньги у предпринимателей и государственных служащих, обещая не публиковать компрометирующие видеозаписи.

Сегодня 2026, 10:09
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кадры из видео Сегодня 2026, 10:09
Сегодня 2026, 10:09
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Фото: кадры из видео

В Шымкенте сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью пресекли деятельность группы, подозреваемой в вымогательстве денежных средств под угрозой публикации компрометирующих видеоматериалов в социальных сетях, передает корреспондент BAQ.KZ.

По данным департамента полиции, одним из фигурантов дела является местный блогер, аудитория которого в Instagram насчитывает около 150 тысяч подписчиков. Следствие считает, что он действовал совместно с тремя сообщниками.

Как сообщили в полиции, подозреваемые целенаправленно снимали на видео предпринимателей и государственных служащих. В качестве повода использовались предполагаемые дисциплинарные проступки, а также возможные нарушения, связанные с предпринимательской деятельностью.

"Полученные видеоматериалы использовались как средство давления. Подозреваемые требовали от граждан денежные средства за отказ от их публикации в социальных сетях", – сообщили в департаменте полиции Шымкента.

По информации правоохранительных органов, все четверо подозреваемых задержаны и с санкции суда помещены под стражу.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия. Иные обстоятельства расследования в интересах следствия не разглашаются.

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