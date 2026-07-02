"Требовал переписать машину": актюбинца несколько часов удерживали вымогатели
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Актобе задержана группа подозреваемых в вымогательстве и незаконном удержании человека.
В Управление по борьбе с организованной преступностью обратился 38-летний житель города, заявивший о противоправных действиях со стороны группы лиц.
По предварительным данным, пятеро подозреваемых, ссылаясь на якобы переведённые с банковской карты потерпевшего средства, потребовали от него переоформить автомобиль, а также передать денежные средства.
Следствие установило, что мужчину незаконно удерживали в салоне автомобиля и в течение нескольких часов применяли к нему физическое насилие, добиваясь выполнения требований.
В ходе специальной операции, проведённой сотрудниками УБОП при участии бойцов спецподразделения, все пятеро подозреваемых были установлены и задержаны.
По факту вымогательства начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.
Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее сообщалось, что в Актобе студента под угрозами заставили оформить микрокредит.
Читайте также:
Самое читаемое
- Подозреваемую в хищении 6 млрд тенге казахстанку задержали в Турции
- Казахстан может поставить России до 50 тысяч тонн бензина - СМИ
- Полицейский всю ночь искал пропавшую школьницу и нашел ее в степи
- Эксперты оценили качество бензина в Казахстане: почему без присадок пока не обойтись
- Зараженную древесину из России с опасным жуком уничтожили в Казахстане