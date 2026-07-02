"Требовал переписать машину": актюбинца несколько часов удерживали вымогатели

В Актобе задержана группа подозреваемых в вымогательстве и незаконном удержании человека.

В Управление по борьбе с организованной преступностью обратился 38-летний житель города, заявивший о противоправных действиях со стороны группы лиц.

По предварительным данным, пятеро подозреваемых, ссылаясь на якобы переведённые с банковской карты потерпевшего средства, потребовали от него переоформить автомобиль, а также передать денежные средства.

Следствие установило, что мужчину незаконно удерживали в салоне автомобиля и в течение нескольких часов применяли к нему физическое насилие, добиваясь выполнения требований.

В ходе специальной операции, проведённой сотрудниками УБОП при участии бойцов спецподразделения, все пятеро подозреваемых были установлены и задержаны.

По факту вымогательства начато досудебное расследование. Проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется их возможная причастность к другим аналогичным преступлениям.

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

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Ранее сообщалось, что в Актобе студента под угрозами заставили оформить микрокредит.

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