В «СК-Фармации» прокомментировали сообщения о перебоях с лекарствами от диабета

Председатель правления ТОО «СК-Фармация» Нурлыбек Асылбеков на брифинге в Правительстве прокомментировал заявление члена Қазақстан Халық Кеңесі Мурата Абенова о перебоях в поставках базовых препаратов для пациентов с сахарным диабетом.

По словам Асылбекова, для лечения сахарного диабета закупают 50 видов лекарств на 60 млрд тенге. Пациентов, которым диагноз поставили недавно, обеспечивают препаратами по дополнительным заявкам и за счёт неснижаемого запаса.

«По препаратам "Глюконил" и "Джардинс" у нас 95–97% обеспечения. Поэтому вопросов необеспечения здесь не стоит», - отметил Асылбеков.

Ранее сообщалось, что в стране планируют наладить выпуск почти 500 наименований лекарств.

Также сообщалось о том, что число подразделений госпитальной фармации увеличат до 411. Медленнее всего подразделения госпитальной фармации открываются в Восточно-Казахстанской области, а также в областях Абай и Улытау. Альназарова отметила, что в этих регионах необходимо ускорить их открытие и обеспечить их специалистами.