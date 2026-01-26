В Средиземном море затонула лодка с нелегальными мигрантами
По словам мигранта, спасенного грузовым судном у берегов Туниса и оказавшегося единственным выжившим в катастрофе, лодка затонула 23 января. Для оказания медицинской помощи мужчину забрали представители Вооруженных сил Мальты и доставили на территорию страны.
В издании также уточнили, что трагедия произошла в период, когда в центральной части Средиземного моря бушевала буря "Гарри", сопровождавшаяся сильным ветром и высокими волнами.
Неправительственная организация Alarm Phone, которая распространяет через социальные сети сообщения о просьбах нелегальных мигрантов о помощи как в Средиземном море, так и в других регионах, подтвердила факт инцидента. В организации сообщили, что перевернувшаяся лодка вышла из Туниса.
Кроме того, в Alarm Phone отметили, что в последние дни не поступало никаких известий еще от трех лодок с мигрантами, которые также отправились из Туниса.
