Как сообщает одна из ведущих мальтийских газет Times of Malta, очередной инцидент с мигрантами произошел на морском участке между Ливией и Мальтой — одном из наиболее активно используемых в последние годы маршрутов нелегальной миграции.

По словам мигранта, спасенного грузовым судном у берегов Туниса и оказавшегося единственным выжившим в катастрофе, лодка затонула 23 января. Для оказания медицинской помощи мужчину забрали представители Вооруженных сил Мальты и доставили на территорию страны.

В издании также уточнили, что трагедия произошла в период, когда в центральной части Средиземного моря бушевала буря "Гарри", сопровождавшаяся сильным ветром и высокими волнами.

Неправительственная организация Alarm Phone, которая распространяет через социальные сети сообщения о просьбах нелегальных мигрантов о помощи как в Средиземном море, так и в других регионах, подтвердила факт инцидента. В организации сообщили, что перевернувшаяся лодка вышла из Туниса.

Кроме того, в Alarm Phone отметили, что в последние дни не поступало никаких известий еще от трех лодок с мигрантами, которые также отправились из Туниса.

