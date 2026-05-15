В США разгорелась острая борьба вокруг доступа к медикаментам

Верховный суд США принял временное решение, которое позволяет сохранить доставку препарата мифепристон по почте.

Речь идёт о лекарстве, используемом для медикаментозного прерывания беременности. Постановление не является окончательным и действует ограниченное время.

По данным BBC, поводом для разбирательства стал иск штата Луизиана, который попытался ограничить дистанционную выдачу препарата, заявив, что его пересылка противоречит местному законодательству об абортах.

Ранее Пятый окружной апелляционный суд поддержал позицию штата и фактически ввёл ограничения, требуя личного получения препарата пациентками. Это решение могло привести к запрету почтовой доставки мифепристона по всей стране.

Фармацевтические компании Danco Laboratories и GenBioPro обратились в Верховный суд с экстренной жалобой. В результате суд приостановил действие ограничений как минимум до 21 мая.

Ситуация остаётся неопределённой. Часть судей выступила против решения о приостановке, а в судебном составе сохраняются серьёзные разногласия по делу.

Окончательное решение по вопросу ещё не принято.

Читайте также: