В Стамбуле начался второй раунд переговоров между Россией и Украиной
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В Стамбуле начался второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной — с задержкой более чем на полтора часа. Встреча проходит во дворце Чираган на берегу Босфора, передаёт BAQ.KZ.
Российскую делегацию, как и ранее, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Со стороны Украины на переговорах присутствует министр обороны Рустем Умеров.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона подготовила меморандум, в котором изложена позиция Москвы по всем ключевым вопросам. Документ планируется передать украинской делегации 2 июня в Стамбуле. Российская делегация готова предоставить все необходимые пояснения по данному вопросу.
Лавров напомнил, что возобновление переговоров стало возможным благодаря поддержке США, Саудовской Аравии и Турции. Первый раунд после возобновления состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда же стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" и обязались подготовить документы, отражающие позиции обеих сторон для достижения устойчивого урегулирования.
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