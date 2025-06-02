В Стамбуле начался второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной — с задержкой более чем на полтора часа. Встреча проходит во дворце Чираган на берегу Босфора, передаёт BAQ.KZ.

Российскую делегацию, как и ранее, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Со стороны Украины на переговорах присутствует министр обороны Рустем Умеров.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона подготовила меморандум, в котором изложена позиция Москвы по всем ключевым вопросам. Документ планируется передать украинской делегации 2 июня в Стамбуле. Российская делегация готова предоставить все необходимые пояснения по данному вопросу.

Лавров напомнил, что возобновление переговоров стало возможным благодаря поддержке США, Саудовской Аравии и Турции. Первый раунд после возобновления состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда же стороны договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000" и обязались подготовить документы, отражающие позиции обеих сторон для достижения устойчивого урегулирования.