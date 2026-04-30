В Астане прошёл масштабный флешмоб Flash Vibe «Бейбіт елдің ұрпақтары», приуроченный ко Дню единства народа Казахстана.

В акции приняли участие школьники и учащиеся организаций дополнительного образования, сообщает официальный сайт акимата.

Музыкальной основой стала композиция «Ақ көгершін» - символ мира, согласия и единства. Особое значение мероприятию придало совпадение с юбилеем Ахмета Жубанова - выдающегося казахстанского композитора и одного из основателей профессионального музыкального искусства страны.

Кульминацией флешмоба стала живая композиция: участники выстроились в форме белого голубя - «ақ көгершін».

Этот образ стал главным символом акции, олицетворяющим мир и надежду. Дети и подростки в бело-голубых нарядах создали единую картину.

Белый цвет символизировал чистоту и стремление к гармонии, голубой - мирное небо и единство народа.

Организаторы отметили, что флешмоб направлен на укрепление дружбы, взаимопонимания и уважения между представителями разных этносов.

Днем ранее на площади Международного выставочного центра EXPO в Астане прошел масштабный музыкальный флешмоб под названием «Казахстан - наш общий дом».