В столице провели необычный флешмоб с «белым голубем»
В Астане школьники провели флешмоб «Бейбіт елдің ұрпақтары» ко Дню единства. Участники выстроились в форме белого голубя.
В Астане прошёл масштабный флешмоб Flash Vibe «Бейбіт елдің ұрпақтары», приуроченный ко Дню единства народа Казахстана.
В акции приняли участие школьники и учащиеся организаций дополнительного образования, сообщает официальный сайт акимата.
Музыкальной основой стала композиция «Ақ көгершін» - символ мира, согласия и единства. Особое значение мероприятию придало совпадение с юбилеем Ахмета Жубанова - выдающегося казахстанского композитора и одного из основателей профессионального музыкального искусства страны.
Кульминацией флешмоба стала живая композиция: участники выстроились в форме белого голубя - «ақ көгершін».
Этот образ стал главным символом акции, олицетворяющим мир и надежду. Дети и подростки в бело-голубых нарядах создали единую картину.
Белый цвет символизировал чистоту и стремление к гармонии, голубой - мирное небо и единство народа.
Организаторы отметили, что флешмоб направлен на укрепление дружбы, взаимопонимания и уважения между представителями разных этносов.
Днем ранее на площади Международного выставочного центра EXPO в Астане прошел масштабный музыкальный флешмоб под названием «Казахстан - наш общий дом».
