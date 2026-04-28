На площади EXPO в столице школьники исполнили кюй «Алтын ұя», объединившись в масштабный музыкальный перформанс, передает BAQ.kz.

На площади Международный выставочный центр EXPO в Астана прошел масштабный музыкальный флешмоб под названием «Казахстан - наш общий дом», сообщает официальный сайт акимата столицы.

В мероприятии приняли участие около 2000 учеников городских школ. Все они одновременно исполнили кюй «Алтын ұя» известного кюйши-композитора Каршыга Ахмедьяров.

Школьники играли на различных инструментах - как национальных, так и классических. В их числе домбра, кобыз, кыл-кобыз, жетыген, сазсырнай, а также флейта и скрипка.ъ

Участниками флешмоба стали воспитанники музыкальных и художественных школ, а также учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 16 лет.

По словам организаторов, главная цель акции - передать через музыку идею единства страны.

Звучание разных инструментов слилось в единый музыкальный поток, символизируя многонациональность и сплоченность Казахстана.

Сами участники отметили, что исполнение кюя «Алтын ұя» помогло им глубже почувствовать связь с родной землей.

Отметим, что это произведение считается символом любви к Родине и ностальгии по родному краю.

