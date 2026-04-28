Масштабный музыкальный флешмоб прошел на EXPO
В Астане школьники исполнили кюй «Алтын ұя» на площади EXPO. В акции приняли участие около 2000 человек.
На площади EXPO в столице школьники исполнили кюй «Алтын ұя», объединившись в масштабный музыкальный перформанс, передает BAQ.kz.
На площади Международный выставочный центр EXPO в Астана прошел масштабный музыкальный флешмоб под названием «Казахстан - наш общий дом», сообщает официальный сайт акимата столицы.
В мероприятии приняли участие около 2000 учеников городских школ. Все они одновременно исполнили кюй «Алтын ұя» известного кюйши-композитора Каршыга Ахмедьяров.
Школьники играли на различных инструментах - как национальных, так и классических. В их числе домбра, кобыз, кыл-кобыз, жетыген, сазсырнай, а также флейта и скрипка.ъ
Участниками флешмоба стали воспитанники музыкальных и художественных школ, а также учащиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 10 до 16 лет.
По словам организаторов, главная цель акции - передать через музыку идею единства страны.
Звучание разных инструментов слилось в единый музыкальный поток, символизируя многонациональность и сплоченность Казахстана.
Сами участники отметили, что исполнение кюя «Алтын ұя» помогло им глубже почувствовать связь с родной землей.
Отметим, что это произведение считается символом любви к Родине и ностальгии по родному краю.
Ранее мы рассказывали, как музыкальное мероприятие «Ұлттық үн» собрало тысячи исполнителей на площадке Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, где звучали древние национальные инструменты, а легендарные мелодии создали атмосферу праздника и единства. Проект стал частью празднования Наурыза и ярко продемонстрировал богатое музыкальное наследие казахского народа.
В музыкальной композиции прозвучали такие древние инструменты, как уілдек, керней, тастауық, сазсырнай, жетіген, дауылпаз, дабыл и шаңқобыз, которые передают дух казахской степи и традиционного искусства.
