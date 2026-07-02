В столице развернется ярмарка фермерской продукции

В Астане 4 и 5 июля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

На ярмарке свою продукцию представят фермеры и производители из разных регионов Казахстана. Посетители смогут приобрести свежие овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, выпечку, натуральные соки, а также варенье, джемы и другие продукты.

Мероприятие будет проходить с 10:00 до 19:00 в торговом центре "Keryen Joly", расположенном по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства горожан рядом с местом проведения ярмарки курсируют автобусные маршруты №7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317.

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