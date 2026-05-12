РГП "Казводхоз" в этом году пополнит свой флот 6 новыми земснарядами, передает BAQ.kz.

Это специальные суда, которые очищают водоёмы от ила и донных отложений.

Новая техника будет задействована на ключевых объектах страны: Шардаринском водохранилище и канале Машканал в Туркестанской области, Тасоткельском водохранилище в Жамбылской области Жамбылская область, а также на Астанинском водохранилище в Акмолинской области.

По данным Минводы, в прошлом году в Акмолинский филиал уже поступили 2 земснаряда. С их помощью впервые за 55 лет стартовала очистка Астанинского водохранилища. В результате его объём увеличится на 47 млн кубометров воды, что напрямую улучшит водоснабжение столицы.

Как отмечают в ведомстве, новые земснаряды ускорят очистку водных объектов по всей стране, увеличат пропускную способность каналов и помогут накапливать больше воды в водохранилищах.

