В Таиланде разыскивают казахстанского рэпера Кисло-Сладкого

Казахстанский рэпер Дархан Жумабек, известный под сценическим псевдонимом Кисло-Сладкий, перестал выходить на связь во время пребывания в Таиланде. Об этом сообщил казахстанский режиссер Парасат Ибраев.

По словам Ибраева, музыкант должен был вылететь из Пхукета в Бангкок, однако после этого связь с ним оборвалась. Близкие артиста начали поиски и обратились в местные органы.

«Все телефоны отключены. Вчера, когда последний раз разговаривали с ним, рядом был один парень. По его словам, возможно, он мог уехать в Малайзию», — сообщил режиссер в социальных сетях.

Ибраев рассказал, что уже обратился в миграционную полицию и составил ориентировку с приметами рэпера. Также он опубликовал видео, которое, по его словам, артист отправил незадолго до исчезновения.

О пропаже музыканта сообщают и пользователи социальных сетей. По информации, распространенной в Threads, в последний раз рэпера видели в Паттайе.

При этом в публикациях со ссылкой на близких артиста утверждается, что перед исчезновением он мог находиться в неадекватном состоянии. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Обстоятельства исчезновения казахстанского музыканта выясняются. Официальные данные о его местонахождении пока не поступали.

Напомним, ранее рэпера Кисло-Сладкого оштрафовали за нецензурную брань во время концерта.