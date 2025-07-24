На фоне обострения ситуации на таиландско-камбоджийской границе число жертв среди гражданского населения Таиланда возросло до 11 человек, передает BAQ.KZ со ссылкой на телеканал CNN.

По предварительным данным, атаки были зафиксированы в нескольких приграничных районах. Среди погибших — восьмилетний мальчик. Двое мирных жителей погибли в провинции Сурин, еще один — в Убонратчатхани. Оставшиеся жертвы не уточняются, однако известно, что более десяти человек получили ранения различной степени тяжести.

Таиландская армия заявляет, что удары были нанесены с камбоджийской стороны, но официальная позиция Камбоджи по поводу жертв и характера атак пока не озвучена. Представители властей Камбоджи не дали комментариев относительно произошедшего.

Международное сообщество выражает обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта между двумя странами, которые уже имеют многолетнюю историю территориальных споров, особенно в районе храма Преахвихеа — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Однако пока неизвестно, связан ли текущий инцидент именно с этим регионом.

Власти Таиланда призвали к срочным переговорам и международному вмешательству для стабилизации ситуации и недопущения дальнейшей эскалации. Между тем, жители приграничных районов массово покидают свои дома, опасаясь новых атак.

Ранее мы сообщали, что власти Таиланда приняли решение закрыть все пограничные пункты с Камбоджей на фоне обострения конфликта между двумя странами.